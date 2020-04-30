Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и. о. премьера России

Москва, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Белоусова исполняющим обязанности главы правительства после заявления премьера Михаила Мишустина о своем заражении коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщалось ранее, о том, что он заболел COVID-19 Мишустин сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Он сообщил президенту Владимиру Путину, что вынужден уйти на самоизоляцию, но правительство продолжит работу в штатном режиме.

После он предложил исполнять обязанности премьера первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Путин поддержал эту кандидатуру, пожелал Мишустину выздоровления и попросил обязательно позвонить ему из больницы.