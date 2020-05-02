День жен-мироносиц 2020: что отмечают, история и традиции, что можно и нельзя делать 3 мая

Русская православная церковь чтит память жен-мироносиц во второе воскресенье после Пасхи, в 2020 году праздник приходится на 3 мая. День памяти жен-мироносиц считается православным Женским днем, который верующие отмечают вместо 8 Марта.

История: кто такие жены-мироносицы

Женами-мироносицами церковь называет женщин, посвятивших жизнь Иисусу Христу. В евангельских источниках упоминается семь таких женщин, но известно, что их было гораздо больше. Чаще всего упоминается Мария Магдалина, которая до встречи с Иисусом вела распутную жизнь, но, уверовав, стала самой верной ученицей Христа и после его воскрешения наравне с апостолами проповедовала в дальних землях. Именно ей воскресший Христос явился первым.

В числе жен-мироносиц часто упоминается Мария Клеопова, мать будущего евангелиста Матфея, а также Мария и Марфа, родные сестры праведного Лазаря, которого на четвертый день после его смерти воскресил Христос.

Жены-мироносицы были самыми верными последовательницами Христа, не отступались от него ни на миг, даже когда апостолы отрекались или прятались. Женщины были рядом с Иисусом, когда он шел на Голгофу, видели его крестную муку и смерть, поддерживали Богородицу, а затем сопровождали тело Христа до гробницы.

Мироносицами их принято называть в честь того, что они принесли к Гробу Господню драгоценное масло миро, чтобы, согласно иудейскому погребальному обряду, смазать тело Христа. Однако, когда женщины подошли к гробнице, то увидели, что она пуста, а ангел возвестил им:

«Что ищете живого среди мертвых?! Он воскрес, как и обещал!»

Пасхальное приветствие «Христос Воскрес!» принадлежит Марии Магдалине, с этими словами она обратилась к апостолам. Мария Магдалина также стоит у истоков традиции дарить на Пасху красное яйцо — символ Воскресения Христова и вечной жизни.

Благодаря своей верности и силе духа жены-мироносицы вошли в историю как пример христианской любви и человеколюбия.

Бабий праздник на Руси: традиции и запреты

Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это православный Женский день, который отмечается вместо 8 Марта. Жены-мироносицы особо почитались на Руси, в этот день славили женщин, как хранительниц чистоты и христианского брака. Согласно христианской традиции, в этот праздник жене следует быть особенно кроткой по отношению к мужу, а за ссоры и споры с ним или замечания в его адрес «виновнице» следует класть поклоны или отмаливать грех как-то иначе.

В то же время существовали и народные традиции отмечания этого праздника, которые предусматривали гораздо менее патриархальное отношение к женщине. На Руси праздник носил название Бабий день, когда все женщины считались именинницами.

В свой праздник женщины собирались большими компаниями, без мужчин, иногда на природе. Традиционно в этот день готовили главные весенние блюда — блины (символ солнца) и яичницу (символ возрождения и продолжения рода) из большого количества яиц. Для яичницы самая уважаемая женщина заранее собирала яйца у всех участниц пиршества. Такая яичница называлась Бабьей, во время праздничной трапезы ее делили поровну между всеми участницами. В народной традиции в этот день ни о какой покорности мужу не было и речи: всем верховодили женщины, а мужья, отцы и братья им ни в чем не перечили.

В праздник 3 мая запрещены ругань, споры, ссоры, дурные мысли, злословие и обман. В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии, вызванной коронавирусом, публичные празднования в этот день под запретом, запрещено также посещение храмов и кладбищ.