ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

Москва, 30 апреля. В России наблюдается относительно низкий уровень смертности от коронавируса по сравнению с другими странами. Об этом в четверг заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она объяснила это хорошим уровнем организации медицинской помощи в стране.

«Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть возможность лечить людей сразу в больницах, там смертность ниже. Это Россия», — отметила она.

Вуйнович также предсказала спад эпидемии в первой половине мая, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что она согласна с решением российских властей начать постепенное ослабление режима самоизоляции с 12 мая. Она пояснила, что следующие две недели будут для России ключевыми. Если за это время наметится тенденция к снижению заболеваемости, то карантин можно начать постепенно отменять.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 106,4 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекции (рост на 7 тыс. в сутки). 11,6 тыс. человек выздоровело, 1073 умерло.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.



