Местные жители спасают от голода 16 лошадей в Тамбове

Тамбов, 30 апреля. Лошади в одной из частных конюшен в Тамбовской области оказались без еды из-за коронавирусной инфекции. Владельцам нечем кормить 16 лошадей, потому что основной источник доходов был потерян из-за пандемии.

Владельцы конюшни покупали еду для животных и платили арендную плату благодаря доходам, которые они получали от проката в городском парке культуры и отдыха, фотосессий, а также конных прогулок. Месячные затраты на содержание лошадей составляют порядка 40 тысяч рублей. В эту сумму не входят услуги коваля, а также покупка лекарств для лошадей.

«Когда люди узнали о нашей проблеме, стали перечислять деньги. Пусть это небольшие суммы — сто рублей, двести — но они продолжают приходить. И это для нас хорошее подспорье. Спасибо всем, кто откликнулся», — сказала хозяйка конюшни.

Отмечается, что местные жители взяли под свою опеку одного из самых старых обитателей конюшни — пони по имени Ванька. Нашлись тамбовчане, которые с удовольствием заботятся о животном и выделяют средства на его содержание. Еще один местный обитатель, конь по кличке Гортоп, побеждал на чемпионатах ЦФО в 2001–2006 годы, а также участвовал в Кубке мира.

В конюшне содержится большое количество животных, и все они оказались в непростой ситуации, когда им приходится бороться за свое существование. Хозяева конюшни обратились к небезразличным людям с просьбой помочь животным. Когда пандемия закончится, тех, кто откликнулся, отблагодарят тем, чем могут отблагодарить лошади — общением, фотосессией и конными прогулками.