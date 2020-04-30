Собянин заявил о возможном выходе на пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва, 30 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что российская столица уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом, хотя и находится в самом его начале.

«Мы только в начале этого пика заболевания, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах», — отметил градоначальник, выступая в эфире телеканала ТВЦ.

Собянин призвал москвичей следовать девизу военных — надеясь на лучшее, готовиться к худшему. Он выразил уверенность, что сложные времена, связанные с эпидемией, скоро пройдут, и Россия вернется к нормальной жизни. Вновь заработают предприятия, восстановится экономика.

Отметим, что Москва лидирует по числу заразившихся коронавирусом, значительно обгоняя все российские регионы. Собянин объяснил эту печальную статистику тем, что в столицу приезжает множество людей из-за границы, да и сами москвичи крайне часто путешествуют за рубежом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой. На днях президент РФ Владмир Путин распорядился продлить карантин до 12 мая.