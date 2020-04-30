Москва, 30 апреля. Минпросвещения России разрешило региональным органам управления образованием самостоятельно принимать решение о сроках завершения учебного года для учащихся 1-8 классов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

В ведомстве отметили, что регионы могут самостоятельно принимать решение об изменении учебного календарного графика для учащихся 1-8 классов, опираясь на результаты всероссийских проверочных работ. Кроме того, регионы могут рассмотреть вариант переноса части общеобразовательной программы нынешнего учебного года на следующий.

При этом в регионах, где текущая ситуация будет требовать продления самоизоляции, образовательный процесс может осуществляться в дистанционном режиме.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавируса скончались более 227 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано 106 тысяч случаев заражения, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.