Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой защитных масок

Саратов, 30 апреля. Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок. Руководитель региона Валерий Радаев удовлетворил прошение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее директор «Саратовского аптечного склада» Сергей Горячев заключил договор на поставку защитных средств с подмосковной фирмой «Сигмафарм». Общая сумма сделки составила 43,36 миллиона рублей. Согласно контракту, в перечень закупки вошли 28 тысяч костюмов, масок, респираторов и очков из Поднебесной, в том числе 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за единицу.

После просьбы спикера Госдумы Вячеслава Володина правоохранители начали проверку. В Минздраве РФ заявили, что соглашение на поставку было расторгнуто, а директора склада отстранили от работы.

На сегодняшний день в Саратовской области официально зарегистрированы 438 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, девять пациентов скончались, 52 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.