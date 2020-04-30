Сирия, 30 апреля. 25 грузовиков с техникой и оборудованием прибыли из Турции в Идлиб. Поступила информация о вылазке ИГ1 у станции Т-3 в Хомсе. Террористы ИГ оставили без электричества десятки поселений в иракской Дияле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, потеряли четверых солдат на востоке Хомса.

«Исламское государство»1: заявило о проведении вылазки на востоке провинции Даръа; организовали подрыв двух опор ЛЭП в провинции Дияла в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из солдат раненым при попытке обезвредить мину на северо-западе Ракки.

ВС Турции: перебросили конвой из 25 грузовиков на территорию Идлиба.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о подрыве автомобиля солдат Сирийской арабской армии (САА) в восточной части провинции. Взрыв произошел недалеко от станции Т-3 юго-восточнее Пальмиры. По предварительным данным, детонация СВУ, заложенного на обочине дороги, привела к гибели четырех солдат правительственных подразделений. Однако пока эти сведения нуждаются в проверке. Предполагается, что к совершению вылазки в данном районе причастны боевики «Исламского государства», скрывающиеся на оккупированной США территории на юге Хомса.

Провинция Даръа

Twitter-канал (jacksanders1965) со ссылкой на подконтрольные «Исламскому государству» медиаресурсы сообщает о новой вылазке радикалов в Даръа. В соответствии с заявлением террористов, атака произошла на востоке провинции, в результате чего были убиты несколько солдат Сирийской арабской армии (САА), а также несколько бывших боевиков, урегулировавших свой правовой статус с правительством САР. Официальные новостные порталы сообщения о гибели военнослужащих пока не подтверждали. Напомним, накануне джихадисты также публиковали информацию об убийстве сирийского солдата в населенном пункте Аль-Кахиль, которая так и не подтвердилась.

Провинция Идлиб

На территорию Идлиба въехал очередной турецкий военный конвой. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что в регион прибыла колонна из 25 грузовиков с техникой и материально-техническим обеспечением. Границу конвой с подкреплениями пересек в районе пограничного перехода «Кафр-Лусин».

Тем временем в горном районе Аз-Завия на юге провинции вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой»1*** бандгрупп. О потерях сторон в живой силе или технике не сообщается. Напомним, ХТШ отказалась придерживаться режима прекращения огня, который был введен в зоне деэскалации Идлиб по условиям российско-турецкого соглашения от 5 марта.

Провинция Ракка

В зоне контроля «Демократических сил Сирии» на северо-западе провинции была обнаружена мина. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что во время неудачной попытки провести ее демонтаж ранения получил один из курдских боевиков. О степени тяжести полученных им травм пока ничего неизвестно.

Между тем поступила информация об аресте молодого человека в районе Аль-Машлаб в Ракке. Сириец по имени Мохамед Али аль-Хабиб был взят под стражу курдскими боевиками еще несколько дней назад, однако родственники задержанного до сих пор не получили никаких сведений о его местонахождении.

Ирак

Террористы «спящих ячеек» «Исламского государства» организовали теракт в провинции Дияла. Информационное агентство The Baghdad Post сообщает о том, что боевики подорвали две опоры линии электропередач в регионе. Инцидент произошел в районе Шарабан к востоку от Багдада. В результате без электричества остались десятки населенных пунктов.

Напомним, операция по освобождению территории страны от джихадистов ИГ завершилась в конце 2017 года. Однако в Ираке до сих пор сохранили присутствие подпольные ячейки террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.