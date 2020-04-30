Эксперт рассказал, при каких условиях «Академик Черский» достроит «Северный поток — 2»

Москва, 30 апреля. Российский корабль-трубоукладчик «Академик Черский» может самостоятельно закончить прокладку газопровода «Северный поток — 2», если его дооборудовать. Об этом в четверг заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Он обратил внимание, что технические свойства корабля позволяют ему проводить предписанную работу, хотя изначально он для нее не создавался.

«Чисто технически данное судно может достроить «Северный поток — 2», но для этого его надо дооборудовать. Что касается сроков, за какое время это можно сделать, то надо посмотреть на документы по тендеру, о котором много раз было упомянуто», — отметил Перов.

По словам эксперта, установить необходимое оборудование можно в Калининграде, и начать работы уже летом. Перов также не исключил возможности введения новых санкций со стороны США, когда корабль приступит к достройке «Северного потока — 2». Однако Россия теоретически может вывести корабль и его владельца — компанию «Газпром» из-под санкций, если создаст фирмы-прокладки, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в связи со развитием «Северного потока — 2». Теперь под ограничительные меры попадают иностранные компании, задействованные в строительстве. Из-за этого датская фирма, которая должна была заняться укладкой труб на морском участке, вышла из проекта.

Газопровод «Северный поток — 2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год. Первоначально планировалось запустить газопровод в январе, однако в итоге запуск перенесли.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, он может состояться в середине года, по оценке президента РФ Владимира Путина — в конце 2020 или начале 2021 года.