Народный артист РФ Альберт Панков скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 апреля. Народный артист РФ и актер Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Альберт Панков скончался на 87-м году жизни. О смерти Панкова сообщили в пресс-службе театра.

Коллеги актера вспоминают его как доброго, порядочного, скромного и требовательного к себе человека. Панков умел создавать выразительные образы в различных репертуарах.

«Артист великолепной школы, с прекрасными вокальными и внешними данными», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не сообщается. Дату и места похорон объявят позднее.

Альберт Панков родился в городе Луганск, в 1960 году стал выпускником музыкального училища при Московской консерватории имени Чайковского. После завершения вуза был направлен в труппу Новосибирского театра музыкальной комедии. Спустя два года перешел в Ростовский театр музыкальной комедии. В 1965 году Панков переехал в Петербург и прослужил в городском театре до конца жизни. Актер исполнил на его сцене свыше 60 ролей.