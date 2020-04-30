Кедми рассказал, как США хотят напасть на Россию

Москва, 30 апреля. США усилят противостояние в космическом пространстве, проиграв России соперничество в создании стратегических ракет. Такое мнение высказал израильский политический эксперт Яков Кедми.

Президент США Дональд Трамп старается изменить многие соглашения, достигнутые до его прихода к власти, в том числе и в военной сфере.

Кедми считает, что американский лидер намерен заключить новые договоренности. Они будут иметь не глобальный формат с участием ключевых государств, а индивидуальный характер - один на один. Таким образом Вашингтон стремится продвинуть свое видение текущей геополитической ситуации.

На данный момент интересы американского истеблишмента устремлены в космос. В Белом доме смирились с отставанием от России в развитии стратегического вооружения. Пентагон осознает, что американские ПВО не в состоянии остановить российские ракеты, поэтому рассматривает вариант нанесения удара из космоса.

«Основную ставку они делают на космические программы, считая, что у них в космосе больше преимуществ и потенциала, чем у России. Они исходят из того, что с космическими программами России последние 20-30 лет, начиная с «Бурана», все шло по наклонной», — отметил Кедми.

Однако эксперт подчеркнул, что несмотря на новые планы американской администрации, России есть чем ответить и в космической сфере.