Россия передаст Восточной Африке 10 млн долларов на борьбу с саранчой

Российская Федерация передала 10 миллионов долларов странам Восточной Африки, страдающим от нашествий саранчи.

В декабре от нашествия насекомых пострадали многие государства, среди которых Эфиопия, Кения, Сомали и Уганда. Они не в состоянии решить проблему самостоятельно, поэтому попросили международное сообщество прийти на помощь. Совсем недавно Россия заявила о своей готовности оказать материальную поддержку.

Насекомые опустошают поля с огромной скоростью. Рой площадью 1 квадратный километр может поглотить такое же количество пищи, как 35 000 человек. По оценкам экспертов, более 200 000 гектаров сельскохозяйственных угодий уже уничтожены, а 25,5 млн человек испытывают нехватку продовольствия.

Помимо нашествия саранчи и проблемы продовольственной безопасности, Восточная Африка, как и весь континент, охвачена вспышкой пандемии COVID-19. Регион нуждается в помощи для решения и этой проблемы.

Ранее за помощью к России обращался Судан. Руководство страны попросило аппараты ИВЛ, а также защитные костюмы для медиков.

По словам эксперта, профессора Института экономики РАН Ивана Валентиновича Старикова, успешное участие России в гуманитарных программах может способствовать отмене или частичной отмене санкций.