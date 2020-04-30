Брутер объяснил, как Украина собственными руками подталкивает Донбасс к России

Упорный отказ Украины выполнять условия Минских соглашений в конечном итоге может привести к тому, что Донбасс все больше будет двигаться в сторону России, а Киев потеряет контроль над ситуацией на юго-востоке. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Брутер, комментируя выполнение решений «нормандского саммита» 2019 года.

Ранее стало известно, что из девяти пунктов документа, который был принят по итогам встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в Париже, выполнен только один, и тот — частично. Как уточнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, речь идет об обмене удерживаемыми лицами.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии ФАН напомнил, что до встречи в Париже в декабре 2019 года «нормандская четверка» не собиралась очень долго: не было ни прогресса в развитии ситуации на юго-востоке Украины, ни интереса со стороны Киева и Запада что-либо из соглашений «Минск-2» выполнять. В итоге встреча все-таки состоялась.

«Почему «нормандская четверка» собралась? Российская сторона хотела бы, чтобы Франция и Германия подтвердили актуальность соглашений «Минск-2» и оказали определенное давление на Украину, чтобы она выполняла эти соглашения. Уже в Париже стало ясно, что из этого ничего не получится. Хотя бы потому, что Украина отказалась соглашаться с разведением войск по всей линии соприкосновения. С самого начала было понятно, что Украина не соглашается выполнять соглашения «Минск-2», — сказал политолог в комментарии ФАН.

По итогам встречи в Париже стороны приняли совместное коммюнике. В документе подчеркивалось, что Минские соглашения остаются основой работы в «нормандском формате». Было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, в совместном заявлении содержался призыв обеспечить режим прекращения огня в регионе до конца 2020 года.

Минские соглашения, отметил Владимир Брутер, по-прежнему актуальны, так как не имеют альтернативы. Об этом неоднократно заявлял и российский МИД, и российское руководство. Именно потому, что других вариантов, кроме «Минска», нет, отменить соглашения никто не может.

«Вариант их отмены — либо признание ситуации де-факто, либо объявление со стороны Украины войны в адрес ЛНР и ДНР. Я думаю, что ни того, ни другого варианта не будет. По крайней мере, сейчас. Поэтому Минские соглашения никто не отменит», — уверен Владимир Брутер.

Другой вопрос в том, что Украина выполнять соглашения и не собирается. К сожалению, политическая реальность сейчас именно такова, констатировал политолог. Отказом выполнять условия «Минска» Украина в какой-то степени собственными руками подталкивает Донбасс в сторону России и все больше теряет контроль над ситуацией.

«Действия российской стороны должны быть больше привязаны к политической реальности. Они должны ставить Украину как бы перед фактом: либо выполнение [соглашений], либо постепенное снижение актуальности соглашения в той части, в которой ЛНР и ДНР будут все больше и больше приближаться и к российской юстиции, и к российским экономическим практикам, и к российскому гражданству. Украина будет дальше терять контроль над ситуацией на востоке страны. Киев, не выполняя соглашения, как бы отказывается от того, что они могут быть выполнены впоследствии. Потому что сама практика будет уводить от этого в совершенно ином направлении. Вот, собственно, это — главная возможность оказывать определенное давление на Украину», — сказал Владимир Брутер.

Подобные патовые ситуации — не редкость в мировой политике. Эксперт напомнил о Приднестровье и Нагорном Карабахе, где проблема остается до сих пор.

«В политике очень часто бывают патовые ситуации. В Приднестровье и Карабахе урегулирование длится по 50 лет. В Абхазии и Грузии оно закончилось тем, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Это обычная мировая ситуация», — сказал Владимир Брутер.

Если говорить о ситуации на Украине, то Россия, как страна — участница трехсторонней контактной группы и член «нормандской четверки», пытается имплементировать Минские соглашения в жизнь.

«Альтернативы «Минску-2» не существует, потому что это должны быть принципиально новые документы, на которые никто не пойдет. Либо Украина выполняет «Минск-2», либо теряет возможность влиять на развитие ситуации на востоке страны», — предрек Владимир Брутер.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. Украина в ответ начала так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. Найти мирное урегулирование внутриукраинского конфликта пытаются в рамках международных встреч, в том числе в формате «нормандской четверки». Несмотря на это, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса.