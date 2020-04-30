Порошенко пожаловался Зеленскому на подозрения в госизмене

Киев, 30 апреля. Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на то, что его подозревают в госизмене.

Порошенко считает, что дело о госизмене, которое было возбуждено из-за провокации в Керченском проливе, призвано «защитить правовую позицию» Москвы. Особое возмущение экс-президента Украины вызывает то, что администрация Зеленского, генпрокуратура и ГБР расценивают инцидент с кораблями ВМС Украины, как провокацию со стороны Украины и уголовное преступление.

Порошенко утверждает, что «идеи ГБР четко синхронизированы» с ФСБ. Он напомнил, что оба ведомства допрашивали украинских моряков, при этом «едва ли не единственным разногласием между их позициями является то, что ФСБ арестовала моряков ВМСУ, а ГБР хочет предъявить подозрение командующему ВМС Украины адмиралу Игорю Воронченко. А Зеленский, по его мнению, «фактически признает Азовское море внутренним озером России».

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России, а затем, опасно маневрируя двинулись в сторону Керченского пролива, игнорируя требования российских пограничников остановиться. В итоге они были задержаны, находившиеся на их борту моряки арестованы. В отношении них возбудили уголовное дело о нарушении госграницы.

В сентябре 2019 года в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц моряков передали украинской стороне, а в ноябре Россия вернула Киеву и три корабли.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая, по его мнению, потребовалась Порошенко, чтобы заработать очки и хоть как-то поднять свой низкий рейтинг в преддверии президентских выборов.

В мае Государственное бюро расследований возбудило дело о госизмене в отношении Порошенко. Расследование было начато на основании заявления экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. По словам последнего, Порошенко отправил моряков в Керченский пролив, хотя знал, что их могут взять в плен или убить.Таким образом, он нанес ущерб обороноспособности Украины и подорвал национальную безопасность.