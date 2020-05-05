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В галерею «Дорога памяти» передали находки времен Великой Отечественной войны

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В галерею «Дорога памяти» передали реальные экспонаты Великой Отечественной войны

Поисковые отряды ДОСААФ России передали находки, обнаруженные в ходе работ на местах сражений Великой Отечественной войны, для уличной и внутренней экспозиций проекта «Дорога памяти» в парке «Патриот», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Галерея откроется на территории возле Главного храма Вооруженных сил РФ. Внутри разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников ДОСААФ и Центрального музея ВС РФ. В наружной экспозиции представят предметы, собранные поисковыми движениями России.

В галерею «Дорога памяти» передали реальные экспонаты Великой Отечественной войны

По просьбе департамента по культуре Минобороны РФ, 157 поисковых отрядов ДОСААФ передали около 900 экспонатов. Часть из них найдено в районе боев Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции, часть доставили из Карелии, Псковской и Смоленской областей.

Большинство предметов — это личные вещи советских и немецких солдат: спустя много лет все они оказались смешаны в одной российской земле. Поисковики передали в экспозицию солдатские каски и котелки, диски от пулеметов и винтовки, именные расчески и ложки, кавалерийские стремена и другие предметы быта времен Великой Отечественной войны. Чтобы найти останки солдат, поисковики прочесывали леса и болотные территории, вместе с останками бойцов поднимали и личные вещи.

В галерею «Дорога памяти» передали реальные экспонаты Великой Отечественной войны

По данным ДОСААФ России, только в 2019 году поисковики оборонного общества в ходе экспедиций обнаружили останки 1711 военнослужащих, удалось установить имена 75 из них, находки были переданы родственникам. 

Экспонаты не подлежат реставрации, и для сохранения исторической памяти будут переданы в экспозицию в том состоянии, в котором их нашли на местах сражений.

В галерею «Дорога памяти» передали реальные экспонаты Великой Отечественной войны

Добавим, что на территории храма Победы также будет работать музей под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Территория музея разделена на несколько тематических зон: передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения и многое другое.

В Минобороны уточнили, что реконструкция воссоздана по архивным документам и фотографиям того времени. Именно в этой местности были остановлены армии фашистской Германии, и началось победоносное контрнаступление советских войск.

В галерею «Дорога памяти» передали реальные экспонаты Великой Отечественной войны

Главный храм Вооруженных сил России, а вместе с ним и галерея «Дорога памяти», планировался к открытию 9 мая. 30 апреля епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил о том, что из-за пандемии коронавируса открытие переносится на неопределенный срок. Комментариев по срокам открытия или о продолжении сбора средств на строительство храма от Минобороны и фонда «Воскресение» не поступало.

В галерею «Дорога памяти» передали реальные экспонаты Великой Отечественной войны

Напомним, 16 апреля Владимир Путин объявил о переносе массовых мероприятий в честь Дня Победы. В первую очередь, это касается парада Победы на Красной площади и в регионах, а также шествия «Бессмертного полка» — он теперь пройдет онлайн. Возможные сроки праздника пока не называются. Также президент подписал закон о переносе даты официального окончания Второй мировой войны для нашего государства со 2 на 3 сентября.

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