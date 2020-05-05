В галерею «Дорога памяти» передали находки времен Великой Отечественной войны

Поисковые отряды ДОСААФ России передали находки, обнаруженные в ходе работ на местах сражений Великой Отечественной войны, для уличной и внутренней экспозиций проекта «Дорога памяти» в парке «Патриот», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Галерея откроется на территории возле Главного храма Вооруженных сил РФ. Внутри разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников ДОСААФ и Центрального музея ВС РФ. В наружной экспозиции представят предметы, собранные поисковыми движениями России.

По просьбе департамента по культуре Минобороны РФ, 157 поисковых отрядов ДОСААФ передали около 900 экспонатов. Часть из них найдено в районе боев Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции, часть доставили из Карелии, Псковской и Смоленской областей.

Большинство предметов — это личные вещи советских и немецких солдат: спустя много лет все они оказались смешаны в одной российской земле. Поисковики передали в экспозицию солдатские каски и котелки, диски от пулеметов и винтовки, именные расчески и ложки, кавалерийские стремена и другие предметы быта времен Великой Отечественной войны. Чтобы найти останки солдат, поисковики прочесывали леса и болотные территории, вместе с останками бойцов поднимали и личные вещи.

По данным ДОСААФ России, только в 2019 году поисковики оборонного общества в ходе экспедиций обнаружили останки 1711 военнослужащих, удалось установить имена 75 из них, находки были переданы родственникам.

Экспонаты не подлежат реставрации, и для сохранения исторической памяти будут переданы в экспозицию в том состоянии, в котором их нашли на местах сражений.

Добавим, что на территории храма Победы также будет работать музей под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Территория музея разделена на несколько тематических зон: передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения и многое другое.

В Минобороны уточнили, что реконструкция воссоздана по архивным документам и фотографиям того времени. Именно в этой местности были остановлены армии фашистской Германии, и началось победоносное контрнаступление советских войск.

Главный храм Вооруженных сил России, а вместе с ним и галерея «Дорога памяти», планировался к открытию 9 мая. 30 апреля епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил о том, что из-за пандемии коронавируса открытие переносится на неопределенный срок. Комментариев по срокам открытия или о продолжении сбора средств на строительство храма от Минобороны и фонда «Воскресение» не поступало.

Напомним, 16 апреля Владимир Путин объявил о переносе массовых мероприятий в честь Дня Победы. В первую очередь, это касается парада Победы на Красной площади и в регионах, а также шествия «Бессмертного полка» — он теперь пройдет онлайн. Возможные сроки праздника пока не называются. Также президент подписал закон о переносе даты официального окончания Второй мировой войны для нашего государства со 2 на 3 сентября.