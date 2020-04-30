В Госдуме рассказали, зачем Навальному фейковые профсоюзы

Санкт-Петербург, 30 апреля. Алексей Навальный создает фейковые профсоюзы в целях политической борьбы, чем вредит реальным защитникам прав трудящихся. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Сергей Вострецов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«К сожалению, один из самых наших «видных» в кавычках оппозиционеров Леша Навальный пытается такие профсоюзы создавать. Конечно, они организуются не с целью [защиты] прав трудящихся, а с целью политической борьбы. Наверное, честнее было бы, если бы они формировались политическими партиями, потому что для настоящих профсоюзов это создает большую проблему», — отметил парламентарий.

По словам Вострецова, основной площадкой для работы либеральных профсоюзов остаются соцсети и за свои публикации они могут быть привлечены к ответственности как распространители фейков.