Планировавшего теракт радикального исламиста задержали в Дании

Копенгаген, 30 апреля. Полиция и служба безопасности Дании предотвратили теракт в Копенгагене. Спецоперация по задержанию предполагаемого террориста прошла в четверг утром, когда злоумышленник пытался получить получить доступ к оружию и боеприпасам.

«Нет сомнений в том, что мы предотвратили теракт», — заявил глава полиции Копенгагена инспектор Йорген Берген Сков в ходе пресс-конференции.

По словам Скова, что преступник входил в радикальную исламистскую группировку. 1 мая в отношении него будет избрана мера пресечения. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, в декабре минувшего года датские полицейские задержали 20 боевиков, готовивших террористическую атаку. Берген Сков тогда сообщил, что преступники пытались достать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В полиции не исключили, что задержанные боевики могли входить в исламистскую группировку.