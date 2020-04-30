Доктор рассказал, что должно быть в аптечке у каждого россиянина летом

Москва, 30 апреля. Стандартных препаратов против отравления и порезов, а также бутылки воды и головного убора будет достаточно, чтобы укомплектовать аптечку для жаркого лета. Об этом рассказал семейный врач Алексей Добровольский.

Синоптики спрогнозировали жаркое лето в России в 2020 году. Учитывая этот прогноз, необходимо знать, как обезопасить себя. Добровольский отметил, что меньше всех опасаться жары должны городские жители.

«Кратковременное воздействие высокой температуры никакого вреда человеческому организму не нанесет, если человек не находится целый день на открытом воздухе. Особенно, в отсутствие питья и головного убора. Если человек вынужден находиться под палящим солнцем в течение дня, то вред, конечно, будет и от одного дня», — рассказал специалист.

Воздействие высоких температур, прежде всего, угрожает тем, кто изначально находится в группе риска. Речь идет о пожилых людях, которые могут страдать из-за жары и духоты, потому что у них дома нет кондиционера, передают «Народные новости».

«Когда дома прогреваются, температура в квартирах повышается, кислорода в воздухе становится меньше. У пожилых людей, страдающих от хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы, это все обостряется, — уточнил доктор.

При этом медик отметил, что пренебрегать стандартными мерами предосторожности при наступлении жары не стоит. Бутылка с обычной водой и головной убор помогут уберечь тело от негативного воздействия повышенных температур.

«Вся влага, что испаряется через дыхание и кожу будет восполняться — это первая мера профилактики неприятностей, вызванных жарой», — объяснил врач.

Достаточно взять с собой элементарные медицинские средства, которые чаще всего берут люди, отправляясь на отдых.