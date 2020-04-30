В Совфеде заявили, что провокации КПРФ могут привести к новой вспышке коронавируса

Москва, 30 апреля. Члены КПРФ проявляют неуважение к работе медиков, призывая россиян к участию в митингах и пикетах в период эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее стало известно, что представители КПРФ в Пензе призывают своих сторонников принять участие в массовой акции, приуроченной ко Дню международной солидарности трудящихся. Коммунисты пытаются устроить массовую акцию, подвергая опасности граждан, а также открыто критикуют администрацию Пензы в «недостаточных» мерах по борьбе с корорнавирусной инфекцией.

В свою очередь член Совфеда Валерий Рязанский заявил, что власти должны жестко реагировать на действия коммунистов, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность россиян, передает «ПолитРоссия».

«Суровые меры наказания нужно применять. В законах с точки зрения митинговщины все прописано, нужно применять жесткие меры и к организаторам, и к индивидуальным «друзьям». Не нужно бояться критики, что «жестко поступили», — считает сенатор.

Стоит отметить, что члены КПРФ не первый раз подвергают опасности здоровье россиян в период эпидемии коронавируса. Так, 22 апреля представители КПРФ провели массовую акцию в центре Москвы. Члены КПРФ организовали массовое мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков человек. Коммунисты пришли на Красную площадь и возложили цветы к Мавзолею по случаю дня рождения Владимира Ильича Ленина. При этом члены КПРФ проигнорировали ограничительные меры, которые действуют по всей России в связи с риском распространения коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевания унесло жизни более 227 тысяч человек.

В России зафиксировано 106 тысяч случаев заражения, более тысячи человек скончались. 11 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.