Эксперт рассказал, как либеральный «Альянс врачей» смог получить официальную регистрацию

Санкт-Петербург, 30 апреля. Созданный Алексеем Навальным «Альянс врачей» не занимается правозащитной деятельностью и зарегистрирован из-за недостаточной строгости российского закона. Такое мнение озвучил заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«То, что «Альянс врачей» называет себя профсоюзом, — это недостатки нашего законодательства. Действительно, они зарегистрировались как профессиональный союз, мало того — даже общероссийский. Для этого много не надо: нужно иметь минимум по пять человек больше чем в половине субъектов РФ — проще говоря, 200 человек. После этого можно говорить, что вы профессиональный союз», — уточнил он.

В статусе профсоюза организация Навального получила права на осуществление контрольной деятельности, создание инспекций и проведение проверок, а также беспрепятственный доступ в медицинские учреждения любой формы собственности, если в них работают члены организации. При этом, по словам Андрочникова, «Альянс врачей» пользуется этим правом только для провокаций и съемок скандальных видео.