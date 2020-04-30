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Прозрачный плащ на голом теле Глюкозы вызвал неоднозначные комментарии фанатов

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Прозрачный плащ на голом теле Глюкозы вызвал неоднозначные комментарии фанатов

Москва, 30 апреля. Певица Глюкоза порадовала своих подписчиков горячим фото. В Instagram исполнительница выложила откровенный снимок, продемонстрировав фанатам восхитительную фигуру.

В кадре артистка предстала в абсолютно обнаженном виде. Сквозь прозрачный плащ можно увидеть ее отличные внешние данные. Певица предусмотрительно стоит боком к зрителю, чтобы не показать ничего лишнего, прикрывая при этом грудь руками.

В описании знаменитость указала только смайлики в виде зонта и капель дождя, вероятно намекая на то, что будет спасаться от осадков таким экстравагантным способом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) on

Поклонники неоднозначно отреагировали на довольно интимный контент. Если одни подписчики выразили неудовольствие обнаженкой, то другие откровенно возбудились от потрясающей фигуры 33-летней Глюкозы.

«Идеальная», «Безупречная фигура», «Красивое платье. Куда собралась? В нем для тебя все двери открыты», «Да итак сняла с себя все лишнее», «От вас я такого не ожидала Наталья. Зачем выставлять все на показ», – написали фолловеры в комментариях.

Ранее сообщалось, что продюсер Максим Фадеев планирует реанимировать музыкальный проект «Глюкоза» с новой певицей. Репертуар артистки будет напоминать ранее творчество исполнительницы, передает телеканал «360».

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Источник: Instagram
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