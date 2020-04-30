Прозрачный плащ на голом теле Глюкозы вызвал неоднозначные комментарии фанатов

Москва, 30 апреля. Певица Глюкоза порадовала своих подписчиков горячим фото. В Instagram исполнительница выложила откровенный снимок, продемонстрировав фанатам восхитительную фигуру.

В кадре артистка предстала в абсолютно обнаженном виде. Сквозь прозрачный плащ можно увидеть ее отличные внешние данные. Певица предусмотрительно стоит боком к зрителю, чтобы не показать ничего лишнего, прикрывая при этом грудь руками.

В описании знаменитость указала только смайлики в виде зонта и капель дождя, вероятно намекая на то, что будет спасаться от осадков таким экстравагантным способом.

Поклонники неоднозначно отреагировали на довольно интимный контент. Если одни подписчики выразили неудовольствие обнаженкой, то другие откровенно возбудились от потрясающей фигуры 33-летней Глюкозы.

«Идеальная», «Безупречная фигура», «Красивое платье. Куда собралась? В нем для тебя все двери открыты», «Да итак сняла с себя все лишнее», «От вас я такого не ожидала Наталья. Зачем выставлять все на показ», – написали фолловеры в комментариях.

Ранее сообщалось, что продюсер Максим Фадеев планирует реанимировать музыкальный проект «Глюкоза» с новой певицей. Репертуар артистки будет напоминать ранее творчество исполнительницы, передает телеканал «360».