Россияне споют «День Победы» с балконов. События дня. ФАН-ТВ

Сегодня глава правительства России Михаил Мишустин должен получить от отраслевых министерств пакет предложений. Они касаются работы предприятий в дни самоизоляции, которых теперь, напомним, стало больше. Что касается ограничений для всех жителей страны, их послабление планируется начать 12 мая, постепенно. Проект этих изменений должен лечь уже на президентский стол 5 мая. А сегодня Всемирная организация здравоохранения оценила шансы России на своевременный выход из карантинного режима. Официальный представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович заявила, что «ключевыми» станут следующие две недели. Если число новых случаев заражения будет стабильно падать, ослабление мер можно будет действительно начинать. Также она отметила, что в процессе будут наблюдаться своеобразные качели «то уменьшение, то увеличение» количества заражений.

Скитания «Академика Черского» закончились, он взял курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов. Напомним «Черский» — это российский корабль-трубоукладчик, способный достроить газопровод «Северный поток-2». Остальных подрядчиков, угрожая ввести санкции, вынудили уйти с объекта Соединенные Штаты Америки. Россия тогда заявила, что достроит трубопровод своими силами. В феврале строительное судно вышло из порта Находки и должно было отправиться в Балтийское море. Но по пути ему пришлось посетить юг Африки, чтобы избежать захода в Суэцкий канал. Сейчас «Академик Черский» находится в проливе Каттегат, что между Данией и Швецией, приближается к Копенгагену. До Калининграда ему осталось порядка 800 километров, прибытие запланировано в ночь на 3 мая.

Волонтеры предложили всей страной спеть «День Победы» 9 мая

Идею российских волонтеров всей страной спеть песню «День Победы» поддержал Владимир Путин. Композиция давно стала своеобразным гимном 9 мая. Но в этом году, несмотря на важный юбилей, большого торжества не будет — угроза эпидемии, режим самоизоляции. Добровольцы выступили с предложением объединиться и, по примеру Италии, поддержать друг друга в этой непростой ситуации. Напомним, многие итальянские города в период карантина отметились народными концертами. Люди выходили на балконы, пели, играли на музыкальных инструментах, подбадривали друг друга. Россиянам предлагают всем вместе, в одно время спеть с балконов песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Президент страны заявил, что будет участвовать.

«Я с удовольствием это сделаю. Мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно, но даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами», — ответил Путин.

Акция запланирована на 19.00 часов по Москве. Конечно, в некоторых регионах уже наступит 10-е число, но волонтеры все равно призывают россиян присоединяться, слова известные.