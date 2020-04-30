Россияне споют «День Победы» с балконов. События дня. ФАН-ТВ

ВОЗ оценила шансы России выйти из карантина к 12 мая
Сегодня глава правительства России Михаил Мишустин должен получить от отраслевых министерств пакет предложений. Они касаются работы предприятий в дни самоизоляции, которых теперь, напомним, стало больше. Что касается ограничений для всех жителей страны, их послабление планируется начать 12 мая, постепенно. Проект этих изменений должен лечь уже на президентский стол 5 мая. А сегодня Всемирная организация здравоохранения оценила шансы России на своевременный выход из карантинного режима. Официальный представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович заявила, что «ключевыми» станут следующие две недели. Если число новых случаев заражения будет стабильно падать, ослабление мер можно будет действительно начинать. Также она отметила, что в процессе будут наблюдаться своеобразные качели «то уменьшение, то увеличение» количества заражений.
«Академик Черский» взял курс на Калининград
Скитания «Академика Черского» закончились, он взял курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов. Напомним «Черский» — это российский корабль-трубоукладчик, способный достроить газопровод «Северный поток-2». Остальных подрядчиков, угрожая ввести санкции, вынудили уйти с объекта Соединенные Штаты Америки. Россия тогда заявила, что достроит трубопровод своими силами. В феврале строительное судно вышло из порта Находки и должно было отправиться в Балтийское море. Но по пути ему пришлось посетить юг Африки, чтобы избежать захода в Суэцкий канал. Сейчас «Академик Черский» находится в проливе Каттегат, что между Данией и Швецией, приближается к Копенгагену. До Калининграда ему осталось порядка 800 километров, прибытие запланировано в ночь на 3 мая.
Волонтеры предложили всей страной спеть «День Победы» 9 мая
Идею российских волонтеров всей страной спеть песню «День Победы» поддержал Владимир Путин. Композиция давно стала своеобразным гимном 9 мая. Но в этом году, несмотря на важный юбилей, большого торжества не будет — угроза эпидемии, режим самоизоляции. Добровольцы выступили с предложением объединиться и, по примеру Италии, поддержать друг друга в этой непростой ситуации. Напомним, многие итальянские города в период карантина отметились народными концертами. Люди выходили на балконы, пели, играли на музыкальных инструментах, подбадривали друг друга. Россиянам предлагают всем вместе, в одно время спеть с балконов песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Президент страны заявил, что будет участвовать.
«Я с удовольствием это сделаю. Мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно, но даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами», — ответил Путин.
Акция запланирована на 19.00 часов по Москве. Конечно, в некоторых регионах уже наступит 10-е число, но волонтеры все равно призывают россиян присоединяться, слова известные.