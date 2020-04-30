«Альянс врачей» предложили приравнять к иностранным агентам

Санкт-Петербург, 30 апреля. Поддерживаемый Алексеем Навальным «Альянс врачей» не занимается профсоюзной деятельностью и создан только для политического пиара. Таким мнением поделился секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Это нормальная конкуренция на политической сцене, но к профессиональным союзам эти организации не имеют никакого отношения. А в политической борьбе, как мы знаем, многие грязные приемы не запрещены. И «Альянс врачей» никак не профсоюз», — подчеркнул Соколов.

Он усомнился в том, что «профсоюзы» Навального делают общее дело с защитниками прав трудящихся.

«Есть ведь профсоюзы, которые не входят в ФНПР, и мы при этом считаем, что это организации, которые помогают трудящимся. У нас с ними есть определенная конкуренция, но все мы делаем общее дело. А есть организации, которые только вывеску берут, но фактически не занимаются правозащитной деятельностью. Это пиар чистой воды, политический пиар, который к профсоюзной деятельности не имеет никакого отношения», — добавил Соколов.

С ним согласился проректор БГТУ «Военмех», лидер университетского профсоюза Марат Гогуадзе. Он предложил приравнять фейковых правозащитников к иностранным агентам.