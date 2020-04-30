Сенатор Климов назвал причину нападок Трампа на Китай

Нападки президента США Дональда Трампа в адрес Китая в связи с пандемией коронавируса обусловлены внутриполитическими процессами в самих Соединенных Штатах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал сообщение официального представителя МИД КНР Тэн Шуана, в котором тот порекомендовал американской стороне понять, что «вирус — это общий враг человечества», а Китай в этом отношении так же, как и весь остальной мир, является «пострадавшей от COVID-19 стороной, а не его сообщником».

«Трамп сейчас в таком положении, что он просто вынужден находить внешние причины, по которым эпидемия коронавируса в его стране приняла столь чудовищные масштабы, — считает сенатор. — Что в этом плане «лежит на поверхности»? Конечно же, это КНР».

По мнению парламентария, логика президента США проста, и рассчитана она не на самых образованных представителей американского общества. Звучит она так: «вирус пришел из Китая, значит, он китайский».

«А раз это так, значит, китайцы должны отвечать за все те беды, что принес Соединенным Штатам коронавирус, — продолжил Климов. — Помимо этой, есть разные теории, например, та, согласно которой вирус в КНР попал от самих США, а уже оттуда распространился по всему миру — однако не хотелось бы их сейчас подробно развивать».

В то же время собеседник ФАН согласился с логикой представителя китайского МИД: действительно, задачей всего человечества сейчас является победа над инфекцией, а не поиск виноватых в ее возникновении и «впадание в политиканство».

«Но в практическом плане у Трампа тут выбора особого нет, — считает сенатор. — Если он скажет сейчас, что американское правительство не смогло вовремя оценить масштаб бедствия и предпринять должных мер, то он просто немедленно превратится в политический труп. Если же президент США будет «держать паузу» и молчать, то и это уменьшит шансы на его переизбрание в ноябре — а победить Дональд Трамп хочет любой ценой. Именно поэтому он занят поиском «внешнего врага», под образ которого КНР подходит идеально: странным образом совпало, что Китай также является и главным геополитическим конкурентом Соединенных Штатов в сфере экономики и финансов. Вот и вся мотивация господина Трампа — простенькая, даже не алгебра».

Напомним, по состоянию на 30 апреля всего в мире выявлен 3 095 261 случай заболевания COVID-19. При этом 969 722 человека вылечились, а 226 716 погибли. Число заболевших в России — 106 498 (11 619 выздоровели, 1 073 скончались).