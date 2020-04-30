Миронов предложил во время пандемии освободить по УДО осужденных за нетяжкие преступления

Москва, 30 апреля. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил применять условно-досрочное освобождение (УДО) осужденным за преступления небольшой тяжести и таким образом помочь разгрузить исправительные учреждения, где может произойти вспышка заражения коронавирусом. Об этом он заявил в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нужно шире применять возможности условно-досрочного освобождения для задержанных и осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Вместо содержания под стражей и в местах лишения свободы помещать их под домашний арест, освобождать под залог, поручительство. Сделать это необходимо для предотвращения распространения коронавируса в СИЗО и местах лишения свободы», — сказал он.

По словам Миронова, исправительные учреждения являются потенциальными эпицентрами распространения болезни, а потому бездействие власти в этом направлении вызывает тревогу. По официальным данным, заболевших коронавирусом в учреждениях ФСИН немного, однако этот вопрос, считает политик, необходимо держать на постоянном контроле.

Татьяна Москалькова предложение Миронова поддержала, но отметила, что это можно применять только к тем, у кого есть основания для УДО. Омбудсмен напомнила, что первый опыт условно-досрочного освобождения на фоне эпидемии коронавируса получен в Свердловской области.

«У меня было несколько обращений от правозащитных организаций о проведении амнистии в связи с коронавирусом. По моему мнению, нужно активно использовать форму условно-досрочного освобождения. Ее можно применять в том случае, если человек хорошо характеризуется, возмещен ущерб и есть основания освободить его досрочно», — заявила омбудсмен.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, насчитывается 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11619 человек.