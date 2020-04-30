Бабченко предупредил Киев о бунтах из-за карантина

Москва, 30 апреля. Скандально известный украинский журналист Аркадий Бабченко обрушился с резкой критикой на украинские власти на фоне принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Он уверен, что введенный на Украине жесткий карантин никакого отношения к коронавирусу не имеет, а преследует лишь одну цель — изобразить бурную деятельность. И теперь, полагает Бабченко, Киев может столкнуться к народным негодованием.

«Вопрос в том, есть ли государство в Украине или нет? Вижу, что государства в Украине нет. То, что началось 1,5 месяца назад — абсолютная полная идиотия, с закрытием рынков, мостов, с пересчетом пассажиров по головам, закрытием метро», — отметил он.

Бабченко обратил внимание на вопиющую непоследовательность. Сначала украинские чиновники никак не реагируют на коронавирус и закрывают глаза на массовый вывоз медицинских масок из страны. Затем неожиданно вводят жесточайшие меры безопасности, которые ни на чем не основываются. Журналист отметил, что при таком подходе общественный взрыв неизбежен.

Напомним, что ранее Украина остановила работу объектов образования, закрыла рынки и прекратила работу метро. Лишь недавно президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о возобновлении работы рынков. Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возобновлении железнодорожного и автобусного сообщения с 12 мая.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.