День памяти Матроны Московской 2 мая: история, «встреча» со Сталиным, как молиться

Память блаженной Матроны Московской Русская православная церковь чтит 2 мая (19 апреля по старому стилю). Матрона, или как ее ласково называют, — Матронушка — одна из наиболее почитаемых в России святых, которой молятся об избавлении от болезней и других бед, к ней также обращаются за советом и помощью.

Кто такая Матрона Московская

Эта святая фактически наша современница. Матрона Никонова родилась в 1885 (по другим данным в 1881) году в селе Себино Тульской области в бедной семье. Матрона была слепой от рождения, у девочки в результате генетической аномалии не сформировались глазные яблоки. Согласно легенде, мать хотела сдать ее в приют, но после вещего сна о слепой птице не стала избавляться от дочери.

Несмотря на физическую слепоту, согласно жизнеописанию блаженной, у нее с детства было чрезвычайно развито духовное зрение. Предсказывать будущее и исцелять страждущих Матрона начала с семилетнего возраста. Время было тяжелое, и в желающих получить исцеление и помощь недостатка не было. Согласно жизнеописанию, Матрона исцеляла даже лежачих больных, которых привозили к избе Никоновых на подводах. На подарки от исцеленных семья Никоновых и существовала.

Когда Матроне было 17 лет, у нее неожиданно отнялись ноги, с тех пор она стала «сидячей». Но это не помешало ей прожить достаточно длинную жизнь; она находила приют и заботу у многих людей.

Не пропала Матрона и после революции, в 1925 году она перебралась в Москву, где прожила всю жизнь. Согласно житию, Матрона предсказала многие стихийные бедствия и трагедии, в том числе начало Великой Отечественной войны и победу в ней России и ее народа.

Есть легенда, что предсказание о победе в войне она сделала в 1941 году лично руководителю СССР Иосифу Сталину, этот момент даже запечатлен на довольно знаменитой иконе, которая находилась в храме под Петербургом. Однако никаких других доказательств встречи Сталина с Матроной нет, в настоящее время икона, где изображено это событие, публично не выставляется.

До конца жизни, а умерла Матрона 2 мая 1952 года в Сходне, блаженная продолжала оказывать помощь людям. Она предсказала собственную кончину за три дня, но продолжала принимать всех, кто к ней приходил за помощью, до сорока человек в день.

Перед кончиной блаженная завещала приходить к ней с бедами и просьбами и после ее смерти. По традиции на могилу Матроны на Даниловском кладбище всегда приносили живые цветы, искусственные она не любила. Это было место паломничества верующих, которые приезжали даже из других стран. В настоящее время над могилой Матроны на Даниловском кладбище находится небольшая часовня, к которой всегда много посетителей.

8 марта 1998 года состоялось обретение мощей Матроны Московской и перенесение их в Покровский женский ставропигиальный монастырь. 2 мая 1999 года Матрону причислили к лику местночтимых святых. С 2004 года проводится ее общецерковное прославление.

Как молиться Матроне

Есть специальные молитвы для обращения к этой святой, но церковь считает, что обращаться к Матроне за советом и помощью можно по-разному, как душа просит, и в любом месте.

Матрону вспоминают 2 мая и 8 марта. В день памяти блаженной считается необходимым ей помолиться, а также избегать злых мыслей и сторониться дурных поступков. День ее памяти следует посвятить делам благотворительности.

В этом году посещение могилы Матроны запрещено из-за пандемии, вызванной коронавирусом, так что обратиться к блаженной в молитве следует дома.