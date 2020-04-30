Женечка Ковалева из «Сватов» снялась в откровенной фотосессии

Москва, 30 апреля. Российская актриса Анна Кошмал, которую все запомнили по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», порадовала фанатов откровенным снимком. Она опубликовала пост в Instagram. Она выложила в Сети фотографию в провокационном наряде без бюстгальтера. Актриса примерила на себя стиль total black. Она снялась в черном блейзере и классических брюках. Фанаты написали восторженные комментарии.

«Вы просто прекрасно выглядите», «Фигура великолепная!» — подчеркнули они.

Одна из поклонниц задала Кошмал неудобный вопрос.

«Анна, скажите, пожалуйста, почему большинство красивых и известных девушек со временем оголяются?» — написала она.

На это актриса из «Сватов» ответила: «Потому что в эстетических фото нет ничего постыдного. Человеческое тело прекрасно».

Ранее Кошмал покинула Минск и направилась в Киев. Актриса разместила видеоролик, из которого становится ясно, что она выехала на своем автомобиле из белорусской столицы и направилась в сторону украинской границы. Подписчики предположили, что она едет на Украину, чтобы сыграть в нескольких спектаклях.

Напомним, в Минске в тот момент снимали седьмой сезон популярного сериала. В нем играют такие актеры, как Николай Добрынин, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и многие другие. Кошмал за роль в «Сватах» была дважды номинирована на украинскую премию «Телетриумф».

Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов не уверен в будущем сериала. Он отметил, что в настоящее время создатели шоу сосредоточены на том, чтобы закончить текущий сезон. Делать какие-то далеко идущие прогнозы пока рано.