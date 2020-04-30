Ученые назвали возможную причину повторного заболевания коронавирусом

Москва, 30 апреля. Коронавирус может оставаться в организме зараженного человека даже после выздоровления. К такому выводу пришли ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследователи выяснили, что переболевшие опасной коронавирусной инфекцией могут по-прежнему нести частицы вируса глубоко в легких. Отмечается, что эти частицы невозможно обнаружить обычными способами тестирования. В частности, ученые изучили случай одной пациентки, которая прошла полный курс лечения и трижды сдавала тест, который показывал отрицательный результат.

Женщине сделали компьютерную томографию, после чего готовили выписывать из медицинского учреждения, однако спустя сутки она умерла от сердечного приступа. Вскрытие показало, что следы частиц опасной инфекции находятся в глубоких тканях легких. При этом отмечается, что они отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Медики подчеркнули, что штаммы в легких не вызывали никаких симптомов.

Ученые предположили, что данный прецедент может объяснить случаи повторного выявления коронавирусной инфекции у пациентов, которые по всем признакам считаются выздоровевшими.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более трех миллионов инфицированных, 208 тысяч из них умерли.