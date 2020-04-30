Попова назвала сроки получения «видимых результатов» по вакцинам от COVID-19

Москва, 30 апреля. Видимых результатов в создании вакцины от коронавируса можно не ждать раньше середины лета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она обратила внимание на то, что сегодня есть возможность ускорить этот процесc, и по поручению президента вносятся изменения в нормативную базу.

«Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — рассказала она в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.

Попова добавила, в Роспотребнадзоре надеются максимально быстро выйти на испытания шести вакцин центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и трех вакцин других разработчиков.

Пока вакцины от нового коронавируса не существует, но ученые разных стран активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием гидроксихлорохина.

Ранее сообщалось, что естественного иммунитета человека к новому коронавирусу будет недостаточно для победы над пандемией, для формирования стойкой защитной реакции потребуется вакцина. Однако иммунитет появляется у переболевших COVID-19 в любой форме, в том числе в бессимптомной.

По состоянию на 30 апреля в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, 11 619 человек выздоровели.