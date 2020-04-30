Адвокат Юкша заявил, что штрафы за фейки о COVID-19 должны быть конкретными и жесткими

Москва, 30 марта. Фейки о COVID-19 должны наказываться не «косметическими», а конкретными и жесткими штрафами, считает адвокат Янис Юкша.

Юрист подчеркнул, что право на объективную информацию является фундаментальным в современном обществе, ведь в современном мире очень легко запустить информационную утку, которую тут же начнут перепечатывать некоторые СМИ, даже не проверяя факты.

«Многие недобросовестные лица — те, кто работает за деньги, или просто негодяи, которые ловят хайп, допускают это, им нравится, когда другие мучаются и переживают. Много извращенцев такого рода, которые это допускают», — сказал он в комментарии изданию «НьюИнформ».

Относительно любого деяния, в том числе и в информационной сфере, по его словам, должна проводиться оценка на соответствие законодательству, и наказание не должно быть мягким.

«Нам пора начать стыдиться маленьких штрафов. Они создают условия, когда, посмеиваясь, фигуранты, которые вчера были наказаны косметическим образом, снова и снова начинают свои деструктивные действия», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался за беспощадную и жесткую борьбу против фейков, добавив при этом, что она «не должна превращаться в борьбу с правдой».