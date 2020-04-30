Главные новости 30 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 30 апреля.

Эксперты издания указали на положительную сторону того, что несколько лет назад РФ осталась без вертолетоносцев. «Военное обозрение» призвало благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали» России.

Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке и рассказал о борьбе с фейками. Песков прокомментировал невыплату надбавки медсестре в Коммунарке.

О смерти мэра сообщил глава региона Владимир Владимиров. Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

Все меры соцподдержки, которые принимаются правительством, направлены на продолжение экономической жизни, заявил Дмитрий Песков. Песков прокомментировал возможность выплаты прямой материальной помощи.

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией. Клинцевич уверен, что скоро страны Евросоюза будут ломиться к Путину за помощью.

Ирина Пегова в облегающем мини исполнила танец в эфире телешоу «Вечерний Ургант». Ирина Пегова произвела фурор в облегающем мини.

Сразу несколько важных изменений в экономической сфере ждут россиян с 1 мая. Названы нововведения в России, которые вступят в силу в мае.

Ранее в 200 километрах от Усть-Кута местными жителями были задержаны чиновники, которых подозревают в попытке поджечь лес. Мэр Усть-Кута рассказал, что задержанные чиновники просили замять дело с попыткой поджога.

Леонид Ринк предложил новый метод борьбы с пандемией. Создатель «Новичка» назвал способ победить пандемию коронавируса.

Пока на Украине не появится лидер, способный собрать страну, государство ждет уничтожение и гибель, считает депутат Кива. Депутат Рады Кива заявил, что Украину ждет уничтожение и погибель.