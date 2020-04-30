Подсчитаны потери российских звезд из-за коронавируса

Москва, 30 апреля. Эпидемия коронавируса нанесла ущерб не только рядовым гражданам, но и российским звездам, потерявшим свои доходы в условиях самоизоляции. Представители шоу-бизнеса подсчитали убытки отечественных знаменитостей.

Из-за эпидемии артисты были вынуждены отменить свои выступления, оставшись тем самым без гонораров.

«Индустрия несет огромные потери, ведь артисты на свои гонорары содержат еще массу людей, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике», — поделился организатор концертов Игорь Ковалев.

Он также добавил, что король эстрады Филипп Киркоров уже потерял 50 миллионов рублей, уточнив, что «такая ситуация абсолютно у всех».

Поп-исполнитель и глава лейбла Zhara Music Эмин Агаларов сообщил, что его артисты в целях минимизации расходов сейчас работают над музыкой в студии.

Эксперты предполагают, что осенью музыкальный рынок будет перенасыщен контентом.

«При этом всех ждут недосборы, ведь у населения не будет лишних денег и желания тратиться, как раньше», — уверена продюсер музыкального проекта HammAli & Navai Ульяна Поченко.

Кроме того, артисты будут меньше зарабатывать на стриминге, поскольку количество платных подписок снизится.