Корнилов рассказал о деятельности биолабораторий США у границ России

Москва, 29 апреля. Биологические лаборатории США, которые расположены на территории соседних с Россией государств, изучают опасные вирусы и способы их распространения. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить, чем занимаются 15 американских биолабораторий, которые расположены на территории республики. Украинские парламентарии уверены, что лаборатории США на Украине являются источниками возникновения и распространения коронавируса.

Он отметил, что биологические лаборатории США расположены на территории бывших советских республик в приграничных с Россией районах. Лаборатории принадлежат американскому «Агентству по снижению угроз безопасности» и имеют непосредственное отношение к Пентагону.

«Чем они там занимаются, точно никто не знает. Я посмотрел список программ, публичная информация, которыми это агентство занималось в 2017 году. В четырех или пяти странах, в том числе Камбодже, Индии, Грузии, занимались изучением летучих мышей, опытами над ними. А в Казахстане с 2016 года вообще прямо говорится, что изучается коронавирус и способ его передачи через летучих мышей», — рассказал Корнилов в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевания унесло жизни более 227 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.