Москва, 30 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил важность дробного иммунитета.

Он напомнил, что естественный активный иммунитет (дробная, бытовая иммунизация — Прим. ФАН) начинает развиваться еще в детстве. Он формируется в результате многократного инфицирования небольшими дозами возбудителя, которые не вызывают заболевания.

«Это очень важный вопрос. Именно поэтому мы часто говорим о том, что дети должны общаться с животными, ползать по полу и жевать грязную игрушку. Таким образом ребенок приобретает иммунитет ко всему. Именно поэтому мы говорим, что ребенок должен болеть в детстве. Дети, которые не болели в начальных классах обязательно будут болеть в старших», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 227 тысяч человек.

В России зарегистрировано 106 тысяч случаев заражения, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.