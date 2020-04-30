Порошенко заявил, что может помочь Зеленскому победить кризис на Украине

Киев, 30 апреля. Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что готов помочь нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому сломить кризис, вызванный коронавирусом в стране. Об этом он написал в Twitter.

Политик уточнил, что знает, как остановить дальнейшее падение страны в пучину кризиса на фоне пандемии коронавируса. Как объяснил Порошенко, основная часть разрушительных последствий для экономики спровоцированы хаотичными и некомпетентными действиями властей.

Більшість руйнівних наслідків для економіки спричинені хаотичними та некомпетентними діями влади, які лише поглиблюють кризу.



Команда @Euro_Solidarity готова передати уряду і владі, які не мають жодної стратегії, наші пропозиції, як мінімізувати наслідки пандемії для економіки. — Петро Порошенко (@poroshenko) April 30, 2020

По мнению Порошенко, действующее руководство страны только углубляет кризис.

«Команда «Европейской солидарности» готова передать правительству и властям, которые не имеют никакой стратегии, наши предложения, как минимизировать последствия пандемии для экономики», — написал бывший президент.

Ранее бывший глава израильской специальной службы «Натив» Яков Кедми заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по своей политической подлости превзошел своего предшественника Петра Порошенко.

По его словам, Зеленский абсолютно ничего не понимает: «он не знает, ни в какой стране он живет, ни в каком мире, и что надо делать». По мнению Кедми он ничего не умеет, «кроме как морочить голову публике со сцены». Эксперт добавил, что за прошедший год президентства Зеленский не исполнил ни одного своего предвыборного обещания.