Масочный режим введут с 1 мая в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 30 апреля. Жителей обяжут носить лицевые маски в общественных местах с 1 мая в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Голубев уточнил, что в перечень общественных мест входят: магазины, аптеки, органы государственной власти и местного самоуправления, остановки, вокзалы, а также общественный транспорт, в том числе такси.

Кроме того, до 11 мая в регионе продлевается запрет на посещение кладбищ. Губернатор объяснил, что власти относятся с пониманием к чувствам людей, однако продление ограничительных мер является необходимым.

«Соответствующие поручения даны всем контролирующим и инспектирующим эту работу. Все структуры приступили к исполнению», — заявил Голубев.

Согласно постановлению правительства региона, жителям Ростовской области запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключением являются лишь те случаи, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами. Также допускается обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи.

На сегодняшний день на территории региона официально зарегистрированы 943 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, 80 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, шесть человек скончались.