Путин назвал борьбу с коронавирусом настоящим экзаменом на человечность

Москва, 30 апреля. Эпидемия коронавируса стала для всех настоящим экзаменом на человечность, на способность к взаимовыручке и состраданию, заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами.

По мнению главы государства, в дни таких испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен.

«Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что добровольцы и волонтеры помогают обществу по зову сердца, и это самое дорогое, что может быть. При этом имена и фамилии этих людей подчас остаются никому неизвестны.

«Это то, что еще в характере, в генетическом и историческом коде нашего человека», — добавил президент.

По его словам, самоотверженность волонтеров доказывает то, что для россиян человеческая жизнь, здоровье и будущее людей стоят превыше всего. Он обратился к участникам встречи с благодарностью, заявив, что их работа вызывает и гордость, и безграничное уважение.

«Волонтеры, сотрудники НКО проявляют себя достойно, как мощная, созидательная, жизнеутверждающая сила. Вы взяли на себя колоссальный объем задач», — отметил он.

В связи с этим он попросил глав регионов и муниципалитетов оказывать необходимое содействие волонтерским и социально ориентированным некоммерческим организациям. Причем не только в условиях пандемии, но при любых обстоятельствах.

Сам он, в свою очередь, пообещал сделать все необходимое, чтобы сохранить коллективы и дополнительно помочь тем, кто работает в сложных условиях. По словам президента, власти будут создавать долгосрочные, стабильные условия для деятельности волонтеров.