Путин заявил, что россияне всегда сопротивлялись любым напастям «всем миром»

Москва, 30 апреля. Российский народ привык сообща противостоять любым напастям. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно поэтому в российском языке слова «подвиг» и «подвижничество» являются синонимами.

«Во все времена мы противостояли любой напасти всем миром. Это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе», — отметил глава государства.

Путин также поблагодарил всех волонтеров, общественников, предпринимателей, культурных деятелей, которые оказывают россиянам поддержку в это непростое время. Он подчеркнул, что российская земля всегда славилась смелыми и великодушными людьми.

Напомним, что ранее Путин распорядился продлить ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 12 мая. После этой даты возможно поэтапное ослабление карантина вплоть до полного его снятия. Всемирная организация здравоохранения поддержала решение российского лидера. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила высокий уровень подготовки российской медицины, благодаря которому в стране наблюдается относительно небольшое число тяжелых больных.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.