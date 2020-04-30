Медики опровергли фейки «Альянса врачей» о нехватке средств защиты

Москва, 30 апреля. Так называемый профсоюз «Альянс врачей» провел пресс-конференцию, посвященную ситуации с коронавирусом в России. Примечательно, что в онлайн-мероприятии принимали участие в основном представители западных СМИ.

Медики из нескольких городов рассказали об условиях работы в период пандемии. Глава же «Альянса» Анастасия Васильева вновь попыталась выставить себя единственным защитником врачей, которых якобы бросила власть в сложной ситуации, передает Nation News.

Иностранные журналисты интересовались снабжением больниц средствами индивидуальной защиты, задавая изначально негативно окрашенные вопросы. Так корреспондент France Press спросил, приходилось ли врачам приобретать СИЗ на черном рынке.

Глава новгородского отделения «Альянса врачей» Руслан Уразгалиев дал отрицательный ответ, но сообщил об использовании медиками строительных респираторов из-за нехватки специализированных СИЗ. Между тем, именно в Новгородскую область Васильева завезла не те средства защиты, закупив респираторы для рабочих.

При этом остальные медики подчеркнули, что перебои с поставками масок, наблюдавшиеся в начале эпидемии сейчас практически не наблюдаются. При этом аналогичная ситуация прослеживается во всех странах, которые затронула эпидемия.

Васильева неспроста отдала предпочтение иностранным журналистам, которые слабо владеют повесткой и не будут задавать неудобных вопросов представителям «Альянса». Однако, несмотря на все попытки Васильевой сделать полемику острее, пресс-конференция прошла весьма спокойно.