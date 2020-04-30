Пушков поставил диагноз Фарион, поблагодарившей СС за сохранение Украины

Москва, 30 апреля. Скандальная украинская националистка Ирина Фарион отличилась очередным высказыванием в защиту нацистов. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заподозрил у нее шизофрению.

Фарион заявила, что главной целью создания дивизии СС «Галичина» была борьба с большевистской Москвой силами «немецкой чумы». Националистка поблагодарила СС за «сохранение» Украины.

«Дивизия [СС «Галичина»] сделала это блестяще и сохранила Украину для нас», — написала Фарион.

Пушков заявил, что подобные высказывания Фарион могут свидетельствовать о наличии заболевания. Сенатор назвал дивизию СС «Галичина» одной из самых позорных страниц в истории Украины.

«У Фарион давно уже политическая шизофрения перешла в настоящую. Просто власти Украины боятся ей поставить такой диагноз — это дискредитирует националистическую идею», — написал Пушков.

У Фарион давно уже политическая шизофрения перешла в настоящую. Просто власти Украины боятся ей поставить такой диагноз - это дискредитирует националистическую идею. А дивизия СС «Галичина» - одна из самых позорных страниц в истории Украины. https://t.co/NOQwpBngF3 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 30, 2020

Ранее Фарион отреагировала на заявление посла Польши, возмущенного факельным шествием в честь дня рождения Степана Бандеры, прошедшим на Украине 1 января 2020 года. В своем видеоблоге она пригрозила припомнить полякам «замученную» семью Бандеры.