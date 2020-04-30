Путин поручил правительству подготовить экстренные меры по поддержке экономики

Москва, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет экстренных мер по поддержке экономики, которые должны вступить в силу незамедлительно. Об этом он сообщил в четверг во время общения с главами регионов.

«Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан», — отметил глава государства.

Кроме того, президент распорядился, чтобы кабинет министров и регионы начали подготовку общенационального плана по нормализации деловой активности, а также по восстановлению доходов россиян и роста экономики. Речь в данном случае идет не только о преодолении последствий нынешнего кризиса, но и о создании структурных изменений в российской экономике с учетом новой «посткоронавирусной» реальности.

По словам российского лидера, эпидемия коронавируса очень сильно ударила по небольшому бизнесу, самозанятым гражданам и семейным предприятиям. И задача государства — поддержать этих людей.

Ранее Путин распорядился продлить ограничительные меры до 12 мая, а после этой даты, если наметится тенденция к снижению уровня заболеваемости, постепенно ослаблять карантин.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.