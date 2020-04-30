Политолог объяснил, почему Саакашвили станет «декоративной фигурой» на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет выполнять роль «декоративной фигуры» на Украине. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Богдан Безпалько, комментируя заявление главы пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о планах найти новую должность для экс-губернатора Одесской области.

В ходе общения с журналистами Давид Арахамия объяснил, что фракция «Слуга народа» имеет достаточно голосов в парламенте, чтобы назначить Саакашвили вице-премьером.

«Но, по моей информации, будет другое решение, и президент уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал он.

Как указывает лидер фракции, рассматривается «другой формат, который обеспечит успех программы», которую Саакашвили намерен выполнять в рамках нового поста. Однако Арахамия не поделился информацией, где будет работать Саакашвили — в кабмине или офисе президента.

«Где именно, будет сообщено, возможно, уже сегодня или в начале следующей недели», — ответил Арахамия.

Член президиума в Совете при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько объяснил, что Саакашвили не удалось «протащить» на должность вице-премьера по реформам, потому что отсутствует единство во фракции правящей партии «Слуга народа».

«Но вполне возможно, что его воткнут куда-нибудь в политическое поле для того, чтобы продавить и назначить его на этот пост или какой-то другой, который будет выгоден для [Владимира] Зеленского и его команды. Но Саакашвили сам по себе фигура, очевидно, декоративная и годится только для того, чтобы отвлекать на себя внимание и впоследствии, возможно, взять ответственность за непопулярные шаги», — отметил Безпалько в беседе с ФАН.

Отказ правительства Украины назначить экс-губернатора Одесской области на должность в правительстве по приглашению Зеленского также указал на слабую власть президента Украины, говорит собеседник ФАН.

«Гомогенность у «Слуги народа» не такая высокая», — пояснил политолог.

В свою очередь, политолог и публицист Андрей Ваджра утверждает, что Саакашвили очень хочет получить должность, но на поле внутренней политики Украины происходят «внутриклановые игры».

«Естественно, что люди, имеющие хорошие отношения с Мишико [Саакашвили] и доступ к президенту Украины, будут лоббировать его хоть на какую-нибудь должность, чтобы человек не сидел без дела. Судя по всему, некий гонец добрался до тела президента и порекомендовал Саакашвили как великого реформатора. Но у Мишико много врагов в украинской верхушке. Назначению на большую должность оказывается упорное сопротивление со всех сторон. Чтобы хорошего человека не обижать, его пытаются пристроить куда-нибудь», — сообщил он.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года. Во время нахождения на посту он получил гражданство Украины, которое ему вручил тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

22 апреля стало известно о приглашении Владимиром Зеленским Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по вопросам реформ. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства.