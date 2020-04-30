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Адвокат Мамаева заявил, что футболист единолично готов возместить ущерб Ушаковой до суда

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Адвоката Мамаева заявил, что футболист единолично готов возместить ущерб Ушаковой до суда

Адвокат скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил недоумение тем, что телеведущая Ольга Ушакова пытается взыскать ущерб за ее разбитый автомобиль через суд. В интервью Федеральному агентству новостей Бушманов заявил, что его клиент готов выплатить всю необходимую сумму в досудебном порядке.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из них пострадал личный водитель Ушаковой, а у автомобиля было разбито стекло и заляпан кровью салон. По словам телеведущей, никто ущерб ей до сих пор не возместил, поэтому она подала в суд на футболистов с требованием взыскать с них 300 тысяч рублей.

По словам Игоря Бушманова, Мамаев уже давно пытался решить данный вопрос с Ушаковой, причем без помощи других осужденных по громкому делу.

«Изначально, еще в ходе предварительного расследования, со стороны Мамаева предпринимались меры по возмещению ущерба в отношении Маслий (Ушаковой. — Прим. ФАН), — заявил Бушманов. — Несмотря на то, что она не была признана ни потерпевшей, ни гражданским истцом».

По словам адвоката полузащитника тогда еще «Краснодара» (сейчас он в «Ростове»), в декабре 2018 года на именной счет телеведущей были переведены 200 тысяч рублей.

«Соответственно, официально через следствие и через ее представителя она была уведомлена о возможности получения данной денежной суммы в качестве компенсации, — отметил собеседник ФАН. — Но по неизвестной причине Маслий ее так и не получила».

Адвокат Игорь Бушманов

После вынесения приговора никаких материальных претензий, свидетельствует Бушманов, от Ушаковой и ее юристов не поступало. Ни в адрес Мамаева, ни, насколько ему известно, в адрес других фигурантов уголовного дела, включая другого скандально известного футболиста — Александра Кокорина.

«То, что та сторона выбрала сейчас именно такой способ реализации своего права, а не прибегла к несудебным способам, конечно, вызывает некое недоумение, — признался юрист. — Ведь закон предусматривает досудебный порядок. Хотя, конечно, это ее право — обратиться в суд».

Поэтому представителю Ушаковой достаточно было направить защитнику Мамаева калькуляцию и попросить оплатить стоимость ремонта данного автомобиля, подчеркнул Бушманов.

«Думаю, что вопрос сразу был бы решен, — не сомневается он. — Я сегодня связывался с Павлом, мы обсудили эту тему, и он подтвердил, что так же, как и прежде, намерен возместить ущерб, причем в самое ближайшее время».

Более того, Мамаев готов сделать это даже единолично, не прибегая к помощи других фигурантов дела, добавил собеседник ФАН. Его клиент готов взять ответственность за нанесенные повреждения автомобилю на себя.

Напомним, что в октябре 2018 года Павел Мамаев, нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин и их друзья попали в скандальную историю с оскорблениями и избиениями. На всех членов нетрезвой компании были заведены уголовные дела, а в мае 2019 года суд отправил их в колонию на сроки от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев. Футболисты вышли по УДО 17 сентября 2019 года.

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