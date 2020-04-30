Черный дождь сняли на видео в Чувашии

Чебоксары, 30 апреля. Синоптики объяснили природу черного дождя, свидетелями которого стали жители нескольких регионов России. Видеокадры необычного природного явления были опубликованы в Сети.

Первыми свидетелями необычной природной аномалии стали жители Республики Чувашия. Местные жители не на шутку испугались, потому что после осадков все автомобили оказались покрыты черной коркой. Кроме того, потоки черной воды стекали по водосточным трубам.

Синоптики поспешили успокоить граждан и объяснили, что подобное явление связано с резкими порывами ветра, которые приносят песок из центральных регионов. Он смешивается с водой и дает такой грязный оттенок.

Подчеркивается, что с похожим явлением столкнулись жители Мордовии, а также ряда других российских областей.

Ранее синоптики спрогнозировали аномально жаркие периоды лета на европейской части России. По словам метеорологов, прогностические разработки позволяют говорить о том, что в России ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения. При этом синоптики пока затрудняются назвать, когда и в каких конкретных районах будет аномальная жара. Специалисты связывают свои прогнозы с увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла.