Килинкаров напомнил о главной проблеме Украины, призывающей Запад усилить давление на РФ

Украина должна уметь сама справляться со своими проблемами, не унижаясь перед другими государствами и расписываясь в собственном бессилии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал постановление парламента Украины, в котором она обратилась к законодательным органам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом увеличить дипломатическое давление на Россию. Украинские депутаты просят мировое сообщество усилить санкции в отношении РФ и осудить ее за «нарушения прав человека в Крыму и Донбассе».

«Война на юго-востоке страны идет уже шесть лет, и все, кто мог по этому поводу сказать что-то дельное, уже это сделали, — уверен Килинкаров. — Более того, экономическая ситуация в мире уже изменилась таким образом, что многие западные страны уже всерьез рассматривают вопрос о снятии с Российской Федерации санкций».

Политик убежден, что постановление Верховной рады будет обращено в пустоту: мировым державам сейчас не до местечковых проблем киевских властей, они спасают свои экономики и жизни своих граждан. Единственное же, что поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить кровопролитие в стране — это скрупулезное выполнение пунктов минских договоренностей.

«Нужно проводить переговоры с представителями ДНР и ЛНР — иначе ситуацию не исправить, — считает эксперт. — Потому что война в Донбассе — это самая большая проблема Киева, не решив ее, он не сможет решить другие. Необходимо срочно прекращать обстрелы и попытаться помириться с собственным населением».

По словам Килинкарова, привлечение сторонних политиков ситуацию не разрешит: ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не в состоянии решить внутренние проблемы Украины — она должна научиться делать это сама.

Собеседник ФАН был удивлен формулировками Верховной рады относительно «ситуации в Крыму»: по мнению украинских парламентариев, оттуда «депортируются местные жители» и заселяются российские граждане, в результате чего происходит «изменение демографического состава» полуострова.