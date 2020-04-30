Жизнь в условиях пандемии: что делать тем, кто потерял работу из-за COVID-19

Ежегодно россияне активно отмечают день весны и труда и проводят первомайские демонстрации вне зависимости от политических пристрастий. Однако в связи с пандемией нового типа коронавируса традиционных шествий в этом году не будет. COVID-19 нанес мощный удар по мировой экономике.

Ждет ли Россию массовая безработица из-за коронавируса? Возможно ли эффективно защищать права трудящихся в условиях пандемии? Где в новых условиях граница между правом сотрудника и правом работодателя? На эти и на многие другие вопросы ответили лидеры крупнейших профсоюзных организаций РФ, депутаты, политики и предприниматели, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило обзор.

«Профсоюзы живы»

Как отметил депутат Пермского заксобрания, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников, сегодня в России профсоюзы живы и защищают интересы ее членов.

«Они подают иски в суды, выигрывают их, эффективно работают. Бесплатно защищают профсоюзников. К сожалению, на всех предприятиях уменьшается количество работников (как в Германии и США), профсоюзы распадаются, но потом снова создаются, если работодатель наглеет», — пояснил Трапезников.

Депутат считает необходимым реформировать медицинское страхование.

К дискуссии о профсоюзах подключился и проектор БГТУ «Военмех» Марат Гогуадзе. Он рассказал, что администрация университета всегда прислушивается к профсоюзам при увольнении своих сотрудников, а также если возникает конфликт между преподавателем и студентами.

Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев обратил внимание, что сейчас общество движется к повышению ценности отдельной личности и к защите ее и своих прав. В некоторых сферах занятости роль профсоюза будет не падать, а наоборот — расти.

«Профсоюзы — это обратная связь в обществе, пусть и через забастовки. Это обратная связь, которая в этом обществе срабатывает», — заметил Рогачев.

Секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Олег Соколов отметил, что у профсоюзов есть план действий в условиях пандемии.

«Например, в федерациях профсоюзов созданы горячие линии, куда человек может позвонить и рассказать о своей критической ситуации», — пояснил Соколов, добавив, что профсоюзы защищают интересы граждан, а не только их права.

Соколову припомнили обвинения в адрес ФНПР, который обвиняют в том, что он плохо защищает граждан.

«Вот в Пикалево профсоюзная организация как раз входила в ФНПР. Тот конфликт решился благодаря вмешательству властей. И внимание привлекла именно ФНПР. Мы постоянно получаем информацию о конфликтах в трудовой сфере в стране. Отдельные конфликтные ситуации, в основном связанные с долгами, разбираем с участием трехсторонней комиссии. Люди могут выходить на улицы. Но одно из достижений — система социального партнерства и диалога. Трехсторонняя комиссия проходит каждый месяц. В Петербурге — еще чаще», — рассказал Олег Соколов.

«Альянс врачей»

В ходе обсуждения работы профсоюзов зашла речь и о так называемом профсоюзе «Альянс врачей», который уже успел прославиться на всю Россию. Его члены были замечены и в махинациях с пожертвованиями, а также поставили под угрозу заражения коронавирусом медработников нескольких больниц.

По словам Олега Соколова, «Альянс врачей» — это не профсоюз. Несмотря на то, что существуют отдельные организации, которые не входят в ФНПР, есть и те, кто «берет только вывеску» профсоюза.

«Это пиар чистой воды», — заметил Соколов.

Заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников высказался более жестко по этому вопросу. То, что «Альянс врачей» называет себя профсоюзом, — это недостаток российского законодательства, уверен он.

«Они снимают все на видео, выкладывают. В отношении работников огромное количество нарушений. <…> «Альянс врачей» просто внедряется, снимает скандал и выкладывает в Интернет. Все. Ничьи права он не защищает», — считает Михаил Андрочников.

Вопрос о трудовых мигрантах

В ходе пресс-конференции был поднят один из наиболее актуальных вопросов современной России — трудовые мигранты. Сегодня очень громко звучат призывы запретить им работать в стране во время пандемии коронавируса.

Валерий Трапезников считает, что запретить им работать сегодня невозможно.

«Мы уже все привыкли не работать дворниками. Нет желающих идти на эту работу. Так что запрещать нереально, если только повышать зарплату. Тогда, возможно, молодые люди пойдут работать [на эту должность]», — добавил Трапезников.

Николай Рогачев призвал балансировать подобные решения.

«Обнуление какого-то источника рабочей силы может привести не к лучшим последствиям. Например, к дефициту рук по низкооплачиваемым позициям», — заявил Рогачев.

В свою очередь Олег Соколов заметил, что актуальность этой темы снизилась. Но обратил внимание, что Минфин предлагает поменять ставку налога для нерезидентов — понизить до 13% (сейчас она 30%).

«А какой смысл, когда нам нужно своих граждан поддерживать?!» — задался вопросом Соколов.

Потеря работы

В результате экономических потрясений, вызванных коронавирусом, не все смогли сохранить рабочие места. И что же делать тем россиянам, кто их потерял?

Николай Рогачев, отвечая на этот вопрос, пояснил, что те, кто после 1 марта потерял работу, имеют право получить повышенные пособия. Кроме того, для них предусмотрены кредитные каникулы. Для этого они должны приобрести статус безработного, причем сделать это можно дистанционно в онлайн-режиме.

«В Северной столице сегодня 31 тысяча официально зарегистрированных безработных (еще месяц назад было 15 тысяч). К концу июня мы прогнозируем 60-70 тысяч безработных — это рекорд 90-х годов», — заявил Рогачев.

«А что же делать отцу с тремя детьми, который потерял работу? — прозвучал вопрос от ведущего. — Ведь одного МРОТ не хватит».

«Он получит МРОТ, плюс, выплаты на каждого ребенка. Кроме того, он может подать документы на маткапитал», — обратил внимание Рогачев.

При этом чиновник заметил, что в России платят пособие по единому тарифу. Возможно, этот принцип будет пересмотрен после пандемии коронавируса.

По мнению Олега Соколова, российская экономика сегодня находится в подвешенном состоянии. При этом многие не увольняют своих сотрудников. Сейчас можно уволить только по соглашению сторон или по желанию работника.

«Нарушения есть и в малом, и в среднем бизнесе. Людей отправили в неоплачиваемый отпуск или на больничные (кому уже более 65 лет) или в частично оплачиваемые отпуска», — заметил Соколов.

Он обратил внимание, что в связи с пандемией необходимо пересмотреть многие вопросы. Нужно создать благоприятные условия и для работодателей, и для сотрудников.