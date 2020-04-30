«Королева тьмы» из Южного Судана не вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Многочисленные сообщения о том, что уроженка Южного Судана модель Ньяким Гатвеч была удостоена титула «Самая темнокожая женщина в мире» по версии Книги рекордов Гиннесса, широко распространились в социальных сетях и даже получили освещение в национальных СМИ Кении, Нигерии, Ганы и Турции.

Эта информация, однако, не подтвердилась.

Пресс-секретарь Книги рекордов Гиннесса Джессика Спиллейн заявила, что составители знаменитого справочника не отслеживают рекорды по цвету кожи.

Сама Ньяким Гатвеч гордится своей «темнотой» и называет себя «королевой тьмы». Будущая модель родилась в Эфиопии в семье выходцев из Южного Судана. Затем Гатвеч вместе с родителями были вынуждены перебраться в Кению, откуда впоследствии они переехали в США.

На протяжении всей своей жизни модель сталкивается с проявлениями расизма в свой адрес. Однажды таксист Uber сказал, что девушке не мешало бы отбелить кожу, но в ответ она только рассмеялась.

Несмотря на то, что Ньяким далека от стандартов красоты, навязанных западной fashion-индустрией, она очень уверена в себе и продолжает бороться против стереотипов, что помогло ей добиться успеха и стать знаменитой во всем мире.

Ньяким Гатвеч позировала для таких брендов, как Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo. Ее фотографии можно увидеть во многих глянцевых изданиях. У нее более 804 000 подписчиков в Instagram.