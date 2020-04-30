Аналитик назвал сферы бизнеса, которые будут развиваться в РФ после пандемии

Мир после пандемии коронавируса уже не будет прежним — это факт. Несмотря на то, что за время изоляции многие люди по всему миру остались без источника дохода, а компании приостановили свою деятельность, кричать «Все пропало» не нужно. Кризис — это и опасность, и новые возможности одновременно. Генеральный директор управляющей компании «БСПБ Капитал» макроэкономист Дмитрий Шагардин назвал отрасли экономики, к которым бизнесу сейчас стоит внимательно присмотреться. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Прежде всего, отметил эксперт, нельзя ни в коем случае поддаваться паническим настроениям. Российским компаниям нужно задуматься, где и как зарабатывать в будущем.

«Не надо дергаться и идти на необдуманные решения. Сейчас есть возможность осмотреться по сторонам, понять свои слабые места и осознать, что мир уже не будет прежним. Необходимо очень быстро подумать над неэффективными сторонами своего бизнеса, чтобы встроить его в новую парадигму. Очевидно, мир будет другим. Надо делать все спокойно, аккуратно, мыслить стратегически и понять, где бизнес может заработать в будущем. Потому что жизнь не заканчивается. Кризис — это всегда время для перемен. Слабые игроки уйдут, сильные будут двигаться вперед. И нужно сделать так, чтобы мы оказались сильными игроками», — призвал Шагардин.

Аналитик отметил, что прямо сейчас стоит обратить внимание на те отрасли экономики, развитию которых коронавирус дал своеобразный толчок. Прежде всего, конечно, речь идет о сфере онлайн.

«Это новый тренд на то, что мы все больше будем работать удаленно. Думаю, он сохранится, несмотря на то, что многие желают вернуться в офисы, да и живого общения все хотят. Соответственно, те сферы, которые будут обеспечивать возможность удаленной работы, сохранятся. Медицина, полагаю, получит новый толчок — очень важный и серьезный. Технологические компании продолжат работу. Наверное, еще онлайн-образование — перспективная история. Думаю, система образования претерпит серьезные изменения в этом отношении. Поэтому есть куда двигаться», — посоветовал россиянам Дмитрий Шагардин.

Если говорить о ситуации в макроэкономическом разрезе, то России предстоит переориентировать свою экономику и адаптировать ее под новые условия, считает собеседник ФАН.