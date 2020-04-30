Как Сорос контролирует ЕСПЧ, который штрафует Россию. Колонка Владимира Тулина

Европейский центр за право и правосудие, имеющий специальный консультативный статус при ООН, опубликовал доклад Грегора Пуппинка и Дельфин Луазо под названием «Неправительственные организации и судьи Европейского суда по правам человека». В нем доказывается, что за последние 10 лет 22 судьи до своего избрания работали в структурах, созданных и финансируемых Джорджем Соросом, а после того, как становились судьями, принимали решения в пользу этих структур.

Джордж Сорос из-за своего вмешательства в политические процессы во всем мире явно является самым известным олигархом. Он провозглашает, что цель созданных им организаций — развитие демократии во всем мире, и в то же время постоянно организует государственные перевороты, одной из своих целей он провозглашает борьбу с коррупцией и при этом насаждает ее среди влиятельных фигур во многих странах мира. Федеральное агентство новостей рассказывало о его деятельности в статье «Факты биографии Джорджа Сороса, которые он предпочитает не вспоминать».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) формально является органом, следящим за выполнением Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Его юрисдикция распространяется на 47 государств, подписавших ее. Это все европейские государства, кроме Белоруссии, а также Турция, Грузия, Армения и Азербайджан. Каждое государство предлагает Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) три кандидатуры на пост судьи, из которых выбирают одну. Новоизбранный судья работает девять лет без права на переизбрание. Таким образом, всего судей в суде столько же, сколько и государств — 47.

Так как соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод должны подписавшие ее государства, то только они всегда являются ответчиками в данном суде. А вот истцами могут быть как граждане, так и государства. Например, сейчас рассматривается иск Украины к России по поводу «нарушений прав человека в Крыму». Это уже восьмая жалоба Киева на Москву в ЕСПЧ. Представители органа постоянно подчеркивают политическую независимость их суда и политическую объективность принимаемых решений. При этом даже территориальную юрисдикцию стран ЕСПЧ рассматривает явно исходя из политических, а не юридических принципов. Так, за соблюдение прав человека на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР отвечает Россия. Если посмотреть решения ЕСПЧ, то его «объективность» сразу бросается в глаза. Так, например, выяснилось, что запрет преподавать в ПМР молдавский язык на латинице является нарушением прав человека, а полный запрет преподавать на русском языке на Украине и в Латвии — нет. Запрет проведения гей-парадов в России конвенцию о правах человека нарушает, а запрет советской символики в Прибалтике и на Украине — нет.

ЕСПЧ очень обеспокоен судьбой участников незаконных протестных выступлений в России, хотя зверства французской полиции, которая за последние полтора года убила 12 и ранила более 400 «желтых жилетов» и протестующих против пенсионной реформы, его не волнуют. Так, в ноябре 2019 года он присудил компенсацию в 4000 евро Андрею Оботе, который был оштрафован на 500 рублей, и при этом постановил, что «отсутствие уведомления властей о мирной акции более не является достаточным основанием для привлечения к ответственности гражданина». То есть налицо открытое стимулирование и призыв граждан к нарушению статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Предполагалось, что это решение вызовет лавину жалоб со стороны оштрафованных и задержанных во время незаконных протестов. Правозащитный центр «Мемориал» (признан иноагентом в России) даже разработал генератор жалоб в ЕСПЧ, который должен автоматизировать подачу исков.

Однако надежды подрывающих государство и одновременно пытающихся получить от него деньги в качестве компенсации не оправдываются. Дело в том, что Россия выполняет только 25,5% решений ЕСПЧ, касающихся ее. При этом есть законодательное обоснование этого: 14 июля 2015 года Конституционный суд РФ принял вердикт, в котором сказано: «Россия в порядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств, если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов». Это было сделано после того, как ЕСПЧ присудил выплатить 1,866 миллиарда евро Михаилу Ходорковскому и другим акционерам ЮКОСа.

Россия не одинока в своем невыполнении решений ЕСПЧ, когда они нарушают ее национальные интересы. Азербайджан выполнил только 1,5% принятых решений, и даже Великобритания отказалась выполнить его решение о предоставлении избирательных прав заключенным, а ее Верховный суд в 2017 году также определил условия, при которых страна может не выполнять решения ЕСПЧ.

Чтобы понять, почему ЕСПЧ постоянно присуждает выплаты за нарушение прав тем, кто организовал или пытается организовать цветные революции, нужные Джорджу Соросу, а также ЛГБТ-активистам, но при этом не замечает массовых нарушений прав миллионов русскоязычных на Украине и в Прибалтике, надо задать грибоедовский вопрос: а судьи кто? Ответить на него и позволяет вышеназванный доклад Европейского центра за право и правосудие, опубликованный в Европейском журнале международного права.

В нем указывается, что только за последние 10 лет 22 судьи ЕСПЧ до своего избрания работали в фонде «Открытое общество» Джорджа Сороса или в структурах, им созданных и финансируемых, таких как различные хельсинкские комитеты, советы по правам человека в Европе, Amnesty International («Международная амнистия»), Международная комиссия юристов, Human Rights Watch, Международный центр судебной защиты прав человека. В докладе специально оговаривается, что названы только судьи, которые занимали должности, в основном руководящие, в этих структурах и получали за это заработную плату. Если бы были названы судьи, участвовавшие в мероприятиях этих семи организаций или являющиеся их индивидуальными членами, то количество судей ЕСПЧ, контактирующих с Джорджем Соросом, значительно возросло. Многие из 22 названных судей успели поработать даже в нескольких структурах Сороса. Не буду утомлять читателей перечислением имен и организаций, желающие смогут прочесть их в докладе.

О влиянии Джорджа Сороса на кадровый состав ЕСПЧ говорит такой факт: когда в 2018 году выбирали судью от Албании, то все три представленные кандидатуры занимали руководящие должности в фонде «Открытое общество». Избранию нужных американскому миллиардеру людей очень помогает правило, что судьей ЕСПЧ может быть человек, не имеющий никакого судейского опыта до этого, и поэтому 14 из 22 вышеназванных судей до своего утверждения судьями ЕСПЧ судейскую мантию не носили. Другим выгодным для Джорджа Сороса правилом работы ЕСПЧ является отсутствие процедуры отзыва судей, таким образом, они в течение девяти лет свободны в своих действиях, а переизбираться им не нужно.

При этом эти судьи не только принимают в ЕСПЧ решения, нужные Соросу, взаимодействующему с Государственным департаментом США, но и возвращают деньги, затраченные на их содержание. В докладе говорится о 185 случаях в период с 2009 года, когда эти семь организаций Сороса выступали в ЕСПЧ в качестве истцов или законных представителей истцов и почти всегда получали солидные денежные компенсации после удовлетворения их исков. При этом существует еще огромное количество случаев, когда эти организации стояли за спиной других истцов, помогая им оформить документы и предоставляя им своих адвокатов, но формально в судебных процессах не участвовали. В основном иски были о нарушении прав сексуальных меньшинств, цыган, мигрантов, против ограничения проституции, за легализацию абортов и употребление легких наркотиков.

Ярким примером «беспристрастности» ЕСПЧ является деятельность судьи из Болгарии Йонко Грозева. Он много лет был членом правления фонда «Открытое общество», а также основателем и руководителем Болгарского Хельсинкского Комитета (БХК). Более того, в 2012 году он был адвокатом Марии Алехиной из группы Pussy Riot, когда она подавала иск против России в ЕСПЧ. В 2015 году Йонко Грозев был избран ПАСЕ судьей ЕСПЧ. Стоит ли после этого удивляться тому, что в 2018 году Pussy Riot выиграла процесс против нашей страны и облегчила ее государственный бюджет на 48 600 евро. По этому поводу интересно высказался актер Жерар Депардье, который заявил, что Pussy Riot надо повторить свое выступление в любой из французских мечетей, а так как живыми они оттуда не выйдут, то это решит все проблемы. Йонко Грозев принимал решение как судья по двум делам, где истцом было его «любимое детище» — БХК, и, разумеется, в обоих случаях принял решение в его пользу и облегчил казну родной страны на крупную сумму.

При этом в статье 28.2 Устава ЕСПЧ ясно написано: «Судья не может участвовать в рассмотрении любого дела, если до этого он или она участвовали в нем независимо в качестве представителя, адвоката или советника одной из сторон или лица, которое заинтересовано в деле, как и по другим причинам, если его независимость или беспристрастность может быть поставлена под сомнение». В докладе есть и такое наблюдение: «Судьи избираются ПАСЕ, а не правительствами, и окончательный выбор судьи часто зависит больше от его идеологических взглядов, чем от компетенции».

В докладе упоминается и Нил Муйжниекс, который, будучи директором программ фонда «Открытое общество» Латвии, прямо заявлял: «Открытое общество» желает создать нового человека — человека соросоидного (homo sorosensus), отличающегося от человека советского (homo sovieticus)». Он родился в США в семье латышей, бежавших из Латвии вместе с нацистами в 1944 году. Вместе с латышским гражданством он имел и американское, но все это не помешало ему занимать в 2012–2018 годах пост комиссара Совета Европы по правам человека.

Таким образом, доклад Европейского центра за право и правосудие убедительно показал, что ЕСПЧ практически ничем не отличается от организаций Джорджа Сороса, который его полностью контролирует. Хотя одно отличие есть: по сравнению с семью вышеназванными организациями ЕСПЧ финансируется не из его кармана, а из нашего.